Известный сериальный актер удивился преображению Челябинска

Об этом рассказал наш земляк Арсен Карапетян, также играющий одну из ролей в популярном сериале, в большом интервью изданию «Вечерний Челябинск». По словам Карапетяна о заметных изменениях Челябинска Сергей Рудзевич, сыгравшего офисного начальника в «СашеТане», рассказал ему, когда был у него в гостях на Южном Урале. «У него бабушка живет на Южном Урале. И вот он говорил: “Когда я последний раз был здесь со спектаклем, то оказывался будто в провинциальном городе, хоть он и миллионник. Сейчас — небо и земля”, — говорит Карапетян.