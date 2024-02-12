Предполагается, что данная находка датируется примерно двухсотлетней давностью и находится в отличном состоянии. Якорь был найден в Мысхако, неподалеку от горы Колдун. Рыбаки предполагают, что это деталь от крупного парусника.
Лев Степко, сотрудник новороссийского исторического музея-заповедника, выдвинул предположение о том, что найденный якорь является кованым изделием, созданным примерно в
На данный момент дальнейшая судьба древнего якоря остается неизвестной, отмечает издание «Наша Газета Новороссийск».
Древний якорь подняли со дня моря рыбаки в Новороссийске
В окрестностях Новороссийска рыбаки обнаружили старинный четырехметровый якорь на дне моря.
Предполагается, что данная находка датируется примерно двухсотлетней давностью и находится в отличном состоянии. Якорь был найден в Мысхако, неподалеку от горы Колдун. Рыбаки предполагают, что это деталь от крупного парусника.