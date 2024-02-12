Древний якорь подняли со дня моря рыбаки в Новороссийске

Предполагается, что данная находка датируется примерно двухсотлетней давностью и находится в отличном состоянии. Якорь был найден в Мысхако, неподалеку от горы Колдун. Рыбаки предполагают, что это деталь от крупного парусника.



Лев Степко, сотрудник новороссийского исторического музея-заповедника, выдвинул предположение о том, что найденный якорь является кованым изделием, созданным примерно в XVIII—XIX вв. еке. Такие якоря использовались на парусных судах. Для установления точного возраста материала предполагается проведение экспертизы металла. Иногда на самом якоре можно найти клеймо или даже имена его авторов.



На данный момент дальнейшая судьба древнего якоря остается неизвестной, отмечает издание «Наша Газета Новороссийск».