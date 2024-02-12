Кузбассовцы отправят на СВО к 23 февраля 100 икон Александра Невского

Как сообщают сотрудники правительства Кузбасса, жители региона готовятся поздравлять бойцов на СВО с Днём защитника Отечества и собирают для них посылки. Некоторые представляют особенный интерес.
Так, жители деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого округа и ученики местной школы вместе с волонтёрами при храме преподобного Сергия Радонежского создали 100 икон Александра Невского в виде медальонов. Их они вложат в конверты вместе с открытками. Завтра посылку отправят на передовую.
В Тяжинском муниципальном округе и в Междуреченске воспитанники детских садов и школьники пишут письма, готовят рисунки и записывают видеопоздравления для участников спецоперации. Неравнодушные жители плетут сети, вяжут теплую одежду, собирают сладости и предметы первой необходимости.
Ветераны из ж. р. Пионер города Кемерово организовали плетение маскировочных сетей — в прошлом году активисты сплели 270 штук для бойцов. А в Ягуновском в Кемерове тоже работает импровизированный цех по изготовлению маскировочных сетей в зале детского сада № 158. Сотрудники детсада плетут сети в свободное время. За прошлый год они изготовили 150 сетей.