Кузбассовцы отправят на СВО к 23 февраля 100 икон Александра Невского

Ветераны из ж. р. Пионер города Кемерово организовали плетение маскировочных сетей — в прошлом году активисты сплели 270 штук для бойцов. А в Ягуновском в Кемерове тоже работает импровизированный цех по изготовлению маскировочных сетей в зале детского сада № 158. Сотрудники детсада плетут сети в свободное время. За прошлый год они изготовили 150 сетей.