АО «Междуречье» Новой Горной УК оборудовало тренажёрный зал в Мысках

В спортивном клубе «Меркурий» в Мысках начал работу обновленный тренажёрный зал. Необходимый спортинвентарь для его оснащения был приобретён в рамках программы благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий». На это компания направила 700 тыс. рублей.
Проект по обновлению тренажёрного зала реализован совместно с администрацией Мысковского городского округа. Теперь в арсенале юных спортсменов 8 новых тренажёров, обеспечивающих полный комплекс силовых тренировок. Их изготовил кузбасский производитель в соответствии с мировыми стандартами. Также для зала приобретены гантели, грифы и блины для штанг.
В спортивном клубе «Меркурий» занимаются более 200 любителей спорта. Новые тренажёры помогают дополнять тренировки силовыми упражнениями. Посещать зал могут все желающие.
Благотворительная программа «Новая Горная. Импульс развития территорий» направлена на улучшение образования, культуры, спорта и комфортной среды в городах присутствия компании. В 2023 году Новая Горная УК оказала поддержку муниципальным учреждениям Мысков на сумму около 5 млн рублей. На эти средства в школе № 5 отремонтировали актовый зал, провели текущий ремонт школы № 4, приобрели пожаробезопасную одежду сцены для ДК Горького и большой светодиодный экран для городского центра культуры.
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