АО «Междуречье» Новой Горной УК оборудовало тренажёрный зал в Мысках

Благотворительная программа «Новая Горная. Импульс развития территорий» направлена на улучшение образования, культуры, спорта и комфортной среды в городах присутствия компании. В 2023 году Новая Горная УК оказала поддержку муниципальным учреждениям Мысков на сумму около 5 млн рублей. На эти средства в школе № 5 отремонтировали актовый зал, провели текущий ремонт школы № 4, приобрели пожаробезопасную одежду сцены для ДК Горького и большой светодиодный экран для городского центра культуры.