Зама главы Кемеровского муниципального округа уволили из-за утраты доверия

Выяснилось, что законодательство в прошлом году нарушил заместитель главы Кемеровского муниципального округа — начальник Суховского территориального управления. Он не представил работодателю справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год в установленный срок.