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Зама главы Кемеровского муниципального округа уволили из-за утраты доверия

Руководителей подразделений, отвечающих за работу с кадрами, тоже наказали.

Прокуратура Кузбасса сообщает, что в Кемерове уволили должностное лицо со службы в связи с утратой доверия. Правоохранители проверили, как муниципальные служащие соблюдают законы в сфере противодействия коррупции.

Выяснилось, что законодательство в прошлом году нарушил заместитель главы Кемеровского муниципального округа — начальник Суховского территориального управления. Он не представил работодателю справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год в установленный срок.

В итоге его уволили в связи с утратой доверия, а руководителей подразделений администрации, которые отвечают за работу с кадрами и профилактику коррупционных правонарушений, наказали.

Также мы писали, что муниципалитет выплатит жительнице Мариинска 130 тыс. за ремонт квартиры.