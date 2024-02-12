В Татарстане похолодает до −33 градусов

Татарстанские синоптики предупреждают об очередном похолодании в республике. Температуры воздуха в некоторых случаях упадут до −33 градусов.
По данным Гидрометцентра по республике, во вторник, 13 февраля, в регионе ожидаются снег и местами слабая метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Температура ночью будет −11..-16˚, днем повысится до −4..-9˚.
В среду, 14 февраля, атмосферное давление существенно вырастет, а осадки прекратятся. Температурный фон понизится и ожидается на 9—14 градусов ниже нормы.
Ночные температуры в четверг, 15 февраля, составят −22..-27˚, местами до −30˚, а в дневные часы −16..-21˚. В пятницу и субботу в регионе сохранится очень холодная погода с ночными температурами −25..-30˚, в низких местах до −33˚, днем от −16 до −21˚.