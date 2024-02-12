В Татарстане похолодает до −33 градусов

Ночные температуры в четверг, 15 февраля, составят −22..-27˚, местами до −30˚, а в дневные часы −16..-21˚. В пятницу и субботу в регионе сохранится очень холодная погода с ночными температурами −25..-30˚, в низких местах до −33˚, днем от −16 до −21˚.