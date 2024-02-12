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Администрация назвала управляющие компании, из-за которых Челябинск тонул в сугробах

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. Замглавы Челябинска Александр Астахов озвучил названия трех крупных управляющих компаний, которые некачественно выполняют обязанности по уборке улиц от снега. Мэр Наталья Котова поручила наказывать их за плохую работу.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проводил самостоятельно несколько дней объезды по городу, в основном обязательства не выполняют управляющие компании “Созвездие” в Советском районе, “Ремжилзаказчик” Центрального района, “ДЕЗ Калининского района”, — сообщил Александр Астахов.

Сейчас эти компании ждет пристальная проверка: оценят уборку домовых территорий, а также количество техники, задействованной в расчистке дорог.

Мэр Челябинска акцентировала внимание на ухудшение ситуации с колейностью и со снегом во дворах.

Ранее мэр города Наталья Котова поручила убрать свисающие снежные кучи на крышах предприятий, магазинов и других учреждений в течение недели.

ЖКХ