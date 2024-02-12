Администрация назвала управляющие компании, из-за которых Челябинск тонул в сугробах

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. Замглавы Челябинска Александр Астахов озвучил названия трех крупных управляющих компаний, которые некачественно выполняют обязанности по уборке улиц от снега. Мэр Наталья Котова поручила наказывать их за плохую работу.