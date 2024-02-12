Администрация назвала управляющие компании, из-за которых Челябинск тонул в сугробах

«Проводил самостоятельно несколько дней объезды по городу, в основном обязательства не выполняют управляющие компании “Созвездие” в Советском районе, “Ремжилзаказчик” Центрального района, “ДЕЗ Калининского района”, — сообщил Александр Астахов.
Сейчас эти компании ждет пристальная проверка: оценят уборку домовых территорий, а также количество техники, задействованной в расчистке дорог.
Мэр Челябинска акцентировала внимание на ухудшение ситуации с колейностью и со снегом во дворах.
Ранее мэр города Наталья Котова поручила убрать свисающие снежные кучи на крышах предприятий, магазинов и других учреждений в течение недели.