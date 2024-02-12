В УМВД по Омску случилось громкое кадровое назначение

На оперативном совещании объявлено о кадровых изменениях в системе омского УМВД. Начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков сообщил о назначении в отделе полиции № 8 по городу Омску в Советском округе нового начальника.
Им стал полковник Иван Мироненко. Ранее он руководил отделом полиции № 3 в Кировском округе. Иван Мироненко имеет два высших образования: в 2001 году окончил Омскую академию МВД России, в 2019 году — Академию управления МВД РФ. С 2021 года он уже работал в омском отделе полиции № 8 в должности заместителя начальника.
Назначение связано с тем, что бывший начальник отдела полиции № 8 Антон Умрихин ушёл в отставку.