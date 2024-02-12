После сильного снегопада Челябинскую область накроет мощная волна холода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, небольшой снег начнет идти предстоящей ночью в западной половине. Днем 13 февраля снегопады, местами — сильные, будут наблюдаться повсеместно, в отдельных районах при порывах южного, юго-западного ветра до 15 м/с метели, снежные заносы, а также гололедица в виде снежного наката, кое-где — сильная. Во вторник ночью будет минус 18−23, в низинах — до 26 градусов, днем ожидается минус 4−9, на юге — до минус 1 градуса.
В среду уже при северном, северо-западном ветре с локальными порывами до 14 м/с похолодает: ночью будет минус 19−24, на юге — 11−16 градусов, еще вероятен небольшой снег, днем — минус 12−17, на юге — минус 7−12, преимущественно без осадков.
В ночь на четверг столбики термометров опустятся на 28−33 единицы ниже нуля, днем 15 февраля — 20−25 мороза. В эти сутки при переменной облачности и северном ветре преимущественно без осадков.
В Челябинске ночью 13 февраля минус 21−23, 14 февраля — минус 20−22, 15 февраля — минус 29−31. Днем во вторник облачная погода, снег, слабая метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, порывы ветра до 12 м/с, минус 5−7; в среду будет уже минус 15−17, четверг — минус 23−25, без осадков.