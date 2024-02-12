После сильного снегопада Челябинскую область накроет мощная волна холода

По информации синоптиков, небольшой снег начнет идти предстоящей ночью в западной половине. Днем 13 февраля снегопады, местами — сильные, будут наблюдаться повсеместно, в отдельных районах при порывах южного, юго-западного ветра до 15 м/с метели, снежные заносы, а также гололедица в виде снежного наката, кое-где — сильная. Во вторник ночью будет минус 18−23, в низинах — до 26 градусов, днем ожидается минус 4−9, на юге — до минус 1 градуса.