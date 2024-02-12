В свердловской сети продуктовых магазинов ввели сухой закон

Сеть магазинов «Светофор» приостановила продажу алкоголя в 64 магазинах Среднего Урала. Запрет распространяется на все субъекты, в том числе и на крупные города: Екатеринбург и Нижний Тагил.
Оказалось, что запрет на продажу алкогольной продукции был вынесен министерством агропромышленного комплекса Свердловской области еще 6 февраля. Организация приостановила лицензию компании «Торгсервис 66», которая опекала гипермаркеты низких цен «Светофор» и «Маяк».
Ранее стало известно, что Госдума ввела новый закон, запрещающий «наливайкам» торговать рядом с многоквартирными домами. Под запрет попадает торговля пивом, сидром и медовухой.