В свердловской сети продуктовых магазинов ввели сухой закон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. Продуктовая сеть «Светофор» остановила продажу алкоголя в Свердловкой области. Предполагается, что именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя могло стать основной причиной распространения «сухого закона» по всей сети магазинов, находящихся на территории региона. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль.