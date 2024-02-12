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В свердловской сети продуктовых магазинов ввели сухой закон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. Продуктовая сеть «Светофор» остановила продажу алкоголя в Свердловкой области. Предполагается, что именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя могло стать основной причиной распространения «сухого закона» по всей сети магазинов, находящихся на территории региона. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Сеть магазинов «Светофор» приостановила продажу алкоголя в 64 магазинах Среднего Урала. Запрет распространяется на все субъекты, в том числе и на крупные города: Екатеринбург и Нижний Тагил.

Оказалось, что запрет на продажу алкогольной продукции был вынесен министерством агропромышленного комплекса Свердловской области еще 6 февраля. Организация приостановила лицензию компании «Торгсервис 66», которая опекала гипермаркеты низких цен «Светофор» и «Маяк».

Ранее стало известно, что Госдума ввела новый закон, запрещающий «наливайкам» торговать рядом с многоквартирными домами. Под запрет попадает торговля пивом, сидром и медовухой.