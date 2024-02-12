Температура опустится на 8−10 градусов: синоптики предупредили о похолодании в Крыму

— Связано это с переносом теплых воздушных масс с юга. Они насыщены влагой, поэтому небольшие осадки будут, но и только. А температура вполне себе симпатичная: сегодня и завтра от 10 до 13 градусов тепла. Причем это касается не только причерноморских, но и степных районов, а также Симферополя. Даже есть вероятность, что температура превысит 15-градусную отметку сегодня и завтра.