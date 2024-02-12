Температура опустится на 8−10 градусов: синоптики предупредили о похолодании в Крыму

«Ледяных» дождей, которые обрушились в минувшие выходные на центральную часть России, в Крыму не будет, но похолодание все-таки грядет. Об этом КП-Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни в Крыму еще сохранится теплая погода, причем температура воздуха даже превысит норму на 2−3 градуса.
— Связано это с переносом теплых воздушных масс с юга. Они насыщены влагой, поэтому небольшие осадки будут, но и только. А температура вполне себе симпатичная: сегодня и завтра от 10 до 13 градусов тепла. Причем это касается не только причерноморских, но и степных районов, а также Симферополя. Даже есть вероятность, что температура превысит 15-градусную отметку сегодня и завтра.
Понижение температуры начнется начнется со среды и будет связано с перемещением циклона с севера и северо-востока. Похолодание будет постепенным. 14 февраля еще около 10−11 градусов днем, ночью тоже положительные температуры.
— А уже более выраженное понижение температуры будет, начиная с пятницы. Но до разумных пределов. В конце рабочей недели, в субботу и воскресенье, температура воздуха опустится до отметки от 5 до 7 градусов днем. Ночные температуры — от от нуля до плюс трех градусов. И даже такая температура будет примерно на 1−1,5 градуса выше нормы, — отметил Вильфанд.
Похолодание, по его словам, в Крыму будет не таким значительным, как на остальной территории страны. Температура воздуха к концу недели понизится на 8−10 градусов, но все равно будет чуть выше нормы.