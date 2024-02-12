Амфитеатр и волейбольное поле: что сделают в парке «Уралмаш» за 180 миллионов

В этом году в Екатеринбурге начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш». Он победил в голосовании за благоустройство территорий Екатеринбурга, которое проходило в 2023 году. Парк получил 85 378 голосов. Курированием проекта занимается команда парка Маяковского. 12 февраля представители мэрии и ЦПКиО рассказали, как преобразится городское пространство.
ЧТО ПОЯВИТСЯ В ПАРКЕ.
Летний парк «Уралмаш» оборудуют современной системой освещения и видеонаблюдения. Появится две крупные спортивные площадки. Одна будет предназначена для занятий волейболом. Другую оборудуют тренажерами, турниками, а также оборудованием для настольного тенниса.
— По периметру парка появится дорожка для бегунов и тех, кто занимается скандинавской ходьбой, — сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. — Будет построена большая детская площадка для детей разных возрастов. Мы старались, чтобы дети могли находиться на одной площадке с родителями, оставаясь в зоне видимости.
Сохранится веревочный парк. Появится амфитеатр для концертов и небольших культурных мероприятий, вроде чтения стихов. В парке уже работает колесо обозрения, открывшееся в прошлом году.
— Высота колеса обозрения — 25 метров. В нем отапливаемые кабинки с кондиционерами. Оно на 10 метров ниже, чем в парке Маяковского, — рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин. — Аттракционная площадка будет рассчитана на детскую аудиторию. Экстремальных аттракционов не будет.
Также в администрации города обещают, что в парке сохранятся все существующие входы со стороны улиц Красных Борцов, Кировградской и пересечения улиц Кировградской — Машинострителей.
КАК ДОЛГО БУДЕТ ИДТИ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Уже разработан рабочий проект и сметная документация. Она проходит ценовую экспертизу.
— Думаю, еще несколько дней, и мы получим окончательное ценовое заключение и выйдем на торги, чтобы определить исполнителя работ, — рассказала Тамара Благодаткова. — В течение двух лет выполним благоустройство этого объекта. Думаю, к концу 2025 года здесь можно будет комфортно отдыхать.
СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА.
По сметной документации реконструкция обойдется в 180 миллионов рублей. Правда, в мэрии отмечают, что по итогам ценовой экспертизы финальная цена может оказаться меньше.
ЗАКРОЮТ ЛИ ПАРК НА ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ.
Точного ответа на этот вопрос в мэрии пока не дают. Лишь отмечают, что уже в этом году в парке начнутся земляные работы, из-за чего по дорожкам будет ездить строительная техника. Из-за этого может понадобиться временно ограничить вход в парк.
— Предстоит провести демонтажные работы старых опор и старых железобетонных конструкций, — рассказала Тамара Благодаткова. — Нужно будет создать условия для беспрепятственного ухода воды в дождливую погоду или во время таяния снега. Потребуются и работы, связанные с обеспечением электроснабжения для амфитеатра и аттракционов. На самой детской площадке будет дополнительное освещение.
БУДУТ ЛИ ВЫРУБАТЬ ДЕРЕВЬЯ В ПАРКЕ.
Да, частичная вырубка произойдет. Вместо них в парке собираются высаживать новые деревья и кустарники.
— В парке есть очень старые аллеи тополей, которые потеряли всякую декоративность и полностью заражены вредителями, болезнями и различными грибками, — объясняет Тамара Благодаткова. — Да, частичная уборка деревьев будет, но это будет щадящая уборка. То, что подлежит замене, будет заменено на современные крупномерные молодые деревья. Также будут подсажены цветущие кустарники.