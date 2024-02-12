Суровое дыхание арктики: Морозы до −30 накроют Нижний Новгород 15 февраля

Морозы местами до −30 градусов и ниже ожидаются в Нижнем Новгороде во второй декаде февраля. Об этом корреспонденту «КП- Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. По ее словам, температуры ниже климатической нормы действительно придут в наш регион на этой неделе. Будут ли это аномальные холода — говорить пока рано:
— Аномально холодная погода — это опасное природное явление, когда температуры ниже климатической нормы держатся пять дней и более. Пока в прогнозе просматриваются только четыре дня низких температур. Завтрашний день должен быть показательным потому, что тепло еще плотно сидит над европейской территорией России.
В целом во второй декаде февраля в нашем регионе ожидаются температуры на 5−6 градусов ниже климатической нормы. Такое резкое похолодание объясняется вторжением арктического воздуха с северо-востока.
— Морозы до −30 и ниже мы ждем уже с 15 февраля, но и 14-го февраля ночью местами возможно до −27 градусов. В какие-то дни температура воздуха будет ниже нормы на 6−7 градусов.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части России ожидаются аномальные морозы. Конкретно в европейской части России ожидаются отклонения температур на 12−14 градусов ниже нормы.
Ранее сообщалось, что 14 февраля в Нижнем Новгороде ожидается до −20 градусов.