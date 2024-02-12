Суровое дыхание арктики: Морозы до −30 накроют Нижний Новгород 15 февраля

Морозы местами до −30 градусов и ниже ожидаются в Нижнем Новгороде во второй декаде февраля. Об этом корреспонденту «КП- Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. По ее словам, температуры ниже климатической нормы действительно придут в наш регион на этой неделе. Будут ли это аномальные холода — говорить пока рано: