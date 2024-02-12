После сильного снегопада волгоградцы пожаловались на дорогое такси

Волгоградцы, решившие утром в понедельник поехать на работу или по делам на такси, были неприятно удивлены весьма высокой стоимостью транспортных услуг. По их словам, тарифы были в 2−3 раза выше обычного.
«Не смогла очистить от снега и наледи свою машину и решила вызвать такси, — говорит Ольга Мишагина из Советского района Волгограда. — Ждала очень долго, а потом еще и заплатила 500 рублей за 5 километров пути».
«Пыталась вызвать такси, чтобы отвезти ребенка в детский сад, — рассказывает жительница Кировского района областного центра Ольга Макушина. — Поиск по приложению машины с детским креслом длился больше 20 минут, и безрезультатно. — Несмотря на высокую стоимость — 400 рублей за расстояние меньше 1,5 км, авто так и не было найдено. Решили в сад не идти».
«За поездку в пределах Краснооктябрьского района отдал сегодня больше 300 рублей, — возмущается Игорь Сметанников. — Сколько этот путь стоит обычно, не знаю, так как добираюсь до работы пешком, но сегодня решил не рисковать из-за того, что скользко».
Впрочем, изменение тарифов — дело привычное. Цены традиционно повышаются в непогоду из-за возросшего спроса.