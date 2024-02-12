После сильного снегопада волгоградцы пожаловались на дорогое такси

«Пыталась вызвать такси, чтобы отвезти ребенка в детский сад, — рассказывает жительница Кировского района областного центра Ольга Макушина. — Поиск по приложению машины с детским креслом длился больше 20 минут, и безрезультатно. — Несмотря на высокую стоимость — 400 рублей за расстояние меньше 1,5 км, авто так и не было найдено. Решили в сад не идти».