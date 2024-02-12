На Омск надвигается очередной мощный снегопад

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, в ближайшие дни на Омскую область обрушатся обильные осадки. Снегопад ожидается в ночь с 13 на 14 февраля.
Во вторник, 13 февраля, температура воздуха днём составит −22 градуса, а к вечеру потеплеет до −15 градусов. Однако в этот день над регионом зависнут тучи, из-за чего всю ночь будет идти снег.
В среду, 14 февраля, снегопад продолжится до середины дня. Пик осадков придётся на южную половину Омской области. Вечером 14 февраля снег уйдёт на восток. Температура воздуха в День святого Валентина будет составлять −11…-14 градусов. Однако к вечеру снова похолодает до −22…-25 градусов.