Странная зима. В Петербурге нашествие неясытей

В России обитают три вида неясытей (это отдельный род сов): уральская, или длиннохвостая, бородатая и серая. И все они этой зимой объявились в Петербурге. Об этом рассказывает 12 февраля биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Обыкновенная неясыть живет сейчас на Елагином острове, там же обитают несколько длиннохвостых (или уральских) неясытей. Ещё несколько уральских и бородатая неясыть замечены в парке Сосновка. Видели их и в Удельном парке.
Чаще всего в городе селятся длиннохвостые неясыти Зимой их становится больше, особенно когда много снега, как в этом году. В городе им легче добывать пропитание, некоторые круглый год живут в крупных парках и лесных массивах и продолжают здесь свой род. Они действительно обладают длинным хвостом. Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и второе название — «уральская».
Бородатая неясыть называется так из-за чёрного пятна под клювом, похожего на бородку. Это одна из самых крупных сов России — до полутора метров в размахе крыльев, при этом весит она всего около килограмма.
«Слово “неясыть” — старославянского происхождения. Точно определить его значение сложно, но, скорее всего, смысл его в том, что её нельзя есть: “не — я — сыть”. Не сыт я, если съем эту сову!» — рассуждает Павел Глазков.