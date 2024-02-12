Странная зима. В Петербурге нашествие неясытей

Чаще всего в городе селятся длиннохвостые неясыти Зимой их становится больше, особенно когда много снега, как в этом году. В городе им легче добывать пропитание, некоторые круглый год живут в крупных парках и лесных массивах и продолжают здесь свой род. Они действительно обладают длинным хвостом. Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и второе название — «уральская».