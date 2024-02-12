Ночью от водоснабжения отключат 22 многоэтажки и детсад в Краснодаре

В ночь с 12 на 13 февраля с 23:00 до 02:00 в Краснодаре отключат подачу воды в нескольких многоэтажных домах и одном детском саду — об этом сообщили в ЕДДС краевой столицы. Коммунальщики готовятся провести ремонтные работы на водопроводной станции.