Ночью от водоснабжения отключат 22 многоэтажки и детсад в Краснодаре

Адреса, где не будет воды:
Тургенева, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170;
Рашпилевская, 329/1, 325/1, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345 (детский сад № 187), 347;
Дзержинского, 99, 103.
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Адреса, где не будет воды:
Тургенева, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170;
Рашпилевская, 329/1, 325/1, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345 (детский сад № 187), 347;
Дзержинского, 99, 103.