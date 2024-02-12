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Ночью от водоснабжения отключат 22 многоэтажки и детсад в Краснодаре

В ночь с 12 на 13 февраля с 23:00 до 02:00 в Краснодаре отключат подачу воды в нескольких многоэтажных домах и одном детском саду — об этом сообщили в ЕДДС краевой столицы. Коммунальщики готовятся провести ремонтные работы на водопроводной станции.
Источник: KrasnodarMedia.su

Адреса, где не будет воды:

Тургенева, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170;

Рашпилевская, 329/1, 325/1, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345 (детский сад № 187), 347;

Дзержинского, 99, 103.

ЖКХ