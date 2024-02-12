«Это ГОСТ, моё мнение здесь не учитывается»: глава ГИБДД высказался о придорожных аллеях

Возле автомобильных дорог не должно быть деревьев. Позиция ГИБДД по этому вопросу за последние годы не поменялась, рассказал глава региональной Госавтоинспекции Геннадий Бубёнов в эксклюзивном интервью «Клопс».
«Это ГОСТ. Моё мнение здесь не учитывается. Есть государственный стандарт, который определяет параметры дороги: что должно быть на ней, а чего быть не может. Мы прекрасно понимаем, что Калининградская область — это немножко другое, знаем, как это красиво, но, к сожалению, каждое из этих деревьев забирает жизни наших людей», — пояснил главный госинспектор региона.
По словам Бубёнова, в рамках нацпроекта сейчас улучшаются дороги, в упор к которым растут деревья. Скорость движения становится выше.
«Мы вспоминаем, какие были магистрали раньше, как наши водители прыгали по ямам и ухабам, где просто априори нельзя было разогнаться. На сегодняшний день с учётом того, что дороги ровные, соответственно, водители могут ехать быстрее», — отметил Бубёнов.