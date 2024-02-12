«Это ГОСТ, моё мнение здесь не учитывается»: глава ГИБДД высказался о придорожных аллеях

«Это ГОСТ. Моё мнение здесь не учитывается. Есть государственный стандарт, который определяет параметры дороги: что должно быть на ней, а чего быть не может. Мы прекрасно понимаем, что Калининградская область — это немножко другое, знаем, как это красиво, но, к сожалению, каждое из этих деревьев забирает жизни наших людей», — пояснил главный госинспектор региона.