Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 13 февраля

13 февраля верующие вспоминают Никиту Печерского. В народном календаре дата известна как Никита Пожарник. В старину люди считали, что он защищает дом от пожара и молний. Некоторые приметы у наших предков были связаны с достатком: чтобы избежать нищеты и привлечь в семью деньги, они следовали правилам, дошедшим до них из глубины веков.
Народные приметы на 13 февраля: что нельзя делать
Согласно поверьям, 13 февраля ни в коем случае нельзя ссориться. Испортив отношения с человеком, есть риск потерять его навсегда. Лучше не высказывать претензии и не спорить с тем, кто вам дорог. Постарайтесь не использовать нецензурные выражения и не повышать голос. Будьте терпеливы и милосердны.
Число 13 считалось на Руси несчастливым. Опасность представляла встреча с нечистью, гуляющей по улицам в день Никиты Пожарника. Чтобы лишний раз не рисковать, многие старались вообще не выходить из дома. Если же покинуть жилище было необходимо, люди делали это в светлое время суток. Тем, кто отважится на прогулку в сумерках, мудрецы сулили порчу. Потусторонние силы могут прицепиться к человеку, из-за чего он начнет часто болеть и перестанет спать по ночам.
На Руси верили, что 13 февраля стоит избегать тяжелого труда. Считалось, что такая работа окажется бесполезной и не принесет ничего, кроме проблем со спиной.
На Никиту Пожарника лучше быть осторожнее с подарками. Если вам что-то дает незнакомец или человек, с которым вы практически не общались, есть вероятность, получить порчу. По этой же причине не поднимайте ничего на улице, даже заметив бесхозный кошелек или крупную купюру. Иногда, желая прервать череду неудач, люди специально подбрасывают ценности (деньги, украшения) на перекрестки или в общественные места, чтобы передать невезение кому-то из прохожих.
Новых дел 13 февраля также начинать не стоит. Если вы планировали заняться поиском работы, приступить к ремонту или подписать документы о покупке квартиры, — не спешите. Повремените хотя бы сутки, если верите приметам.
Неудачным считается день и для поездок. Отправляясь в дальний путь, возьмите с собой икону. В пути можно столкнуться с различными неприятностями — от потери денег до встречи с грабителями. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Если не хотите лишиться денежной удачи, не давайте никому в долг 13 февраля. Сами тоже не занимайте, иначе год пройдет в нищете.
Народные приметы на 13 февраля: что можно делать
Поскольку люди опасались 13-го числа, считая его нехорошим, они принимали меры для защиты своих близких и жилье от нечисти. На подоконниках в старину было принято раскладывать чертополох и крапиву, чтобы колдуны и ведьмы обходили их дома стороной. По этой же причине наши предки могли рисовать кресты на дверях и воротах, а также раскладывать топоры под пороги.
С давних пор верующие используют Никитин день для молитв. Отправляясь в храм, они просят у заступников помощи в мирских делах и здоровья для близких. Также они обращаются и к Никите Печерскому, надеясь, что он будет оберегать их дом от пожара.
В старые времена существовали у людей и специфические ритуалы, помогающие наладить отношения между супругами. Узнав о неверности второй половинки, женщина могла пойти 13 февраля к знахарке. Та проводила особые обряды, призванные вернуть мужчину в семью.
Весь день, чтобы избежать беды, наши предки старались провести дома, с семьей. Они общались с близкими, играли с детьми, строили планы на будущее. Также наводили порядок в жилище и уделяли время рукоделию.
Приметы о погоде на 13 февраля
Сильный ветер 13 февраля указывает на ухудшение погоды. В ближайшее время заметно похолодает. Снегопад в Никитин день в старину считался предвестником потепления и хорошего урожая в этом году.
Заметив, что пернатые пух собирают, наши предки опасались стужи. Если же птицы купались в снегу, можно было надеяться на повышение температуры.
Именины 13 февраля
13 февраля именины отмечают Иван, Илья и Никита. Также поздравить нужно Афанасия.