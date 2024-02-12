Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 13 февраля

Число 13 считалось на Руси несчастливым. Опасность представляла встреча с нечистью, гуляющей по улицам в день Никиты Пожарника. Чтобы лишний раз не рисковать, многие старались вообще не выходить из дома. Если же покинуть жилище было необходимо, люди делали это в светлое время суток. Тем, кто отважится на прогулку в сумерках, мудрецы сулили порчу. Потусторонние силы могут прицепиться к человеку, из-за чего он начнет часто болеть и перестанет спать по ночам.