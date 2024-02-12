Стало известно, в каких омских садиках детей можно оставить на ночь

Ранее портал Om1.ru сообщал, что в одном из детских садов Омска родителей опрашивают о необходимости круглосуточного пребывания дошкольников в саду. В департаменте образования нашему изданию рассказали, что в соответствии с законодательством в детских садах могут быть группы полного, кратковременного и круглосуточного пребывания детей.