Стало известно, в каких омских садиках детей можно оставить на ночь

Ранее портал Om1.ru сообщал, что в одном из детских садов Омска родителей опрашивают о необходимости круглосуточного пребывания дошкольников в саду. В департаменте образования нашему изданию рассказали, что в соответствии с законодательством в детских садах могут быть группы полного, кратковременного и круглосуточного пребывания детей.
«По итогам комплектования в 2023 — 2024 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях города Омска организованы группы с 10,5-часовым, 12-часовым и круглосуточным пребыванием. Группы с круглосуточным пребыванием детей организованы в 6 дошкольных учреждениях города Омска компенсирующей направленности», — рассказали в ведомстве.
В число садов, где маленькие омичи могут оставаться круглосуточно входят:
«Детский сад № 276 компенсирующего вида», «Детский сад № 278 компенсирующего вида», «Детский сад № 304 компенсирующего вида», «Детский сад № 52 компенсирующего вида», «Детский сад № 268 “Елочка” компенсирующего вида», «Детский сад присмотра и оздоровления № 385».
Чтобы попасть в эти садики, нужно заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справка врача-фтизиатра.