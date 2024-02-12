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В 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 10 областях объявлено штормовое предупреждение на вторник, 13 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°

В Алматинской области ожидается сильный снег, туман, гололед. В Конаеве на дорогах — гололедица. В Астане днем порывы ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской и Туркестанской областях ожидается туман.

В Актюбинской области — гололед, низовая метель, порывы ветра 15−18 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях ожидаются туман и гололед.

В Акмолинской области ожидается метель, порывы ветра 15−20 м/с. В городе Кокшетау — низовая метель.

В Костанайской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе области туман. Порывы ветра до 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, порывы ветра до 25 м/с.