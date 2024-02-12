В администрации Калининграда объяснили, почему не могут заделать ямы на двухъярусном мосту

«Выбоина у двухъярусного моста со стороны Правой набережной, как и сам мост, находится в зоне ответственности Калининградской железной дороги, направлять бюджетные средства на её устранение — нецелевое расходование средств. КЖД извещена о необходимости устранять дефекты не только непосредственно на мосту, но и в полосе своего землеотвода».