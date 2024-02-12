В администрации Калининграда объяснили, почему не могут заделать ямы на двухъярусном мосту

Власти Калининграда не могут провести ямочный ремонт на двухъярусном мосту. Покрытие должны восстанавливать за счёт КЖД. Об этом сообщили представители администрации в комментариях к посту в официальном телеграм-канале.
«Выбоина у двухъярусного моста со стороны Правой набережной, как и сам мост, находится в зоне ответственности Калининградской железной дороги, направлять бюджетные средства на её устранение — нецелевое расходование средств. КЖД извещена о необходимости устранять дефекты не только непосредственно на мосту, но и в полосе своего землеотвода».
В течение недели подрядчик должен устранить выбоины на Правой набережной. Работы также запланированы на других улицах. В первую неделю февраля заделали ямы на Зоологической, Геологической, Дадаева, Горбунова, Жиленкова, Чкалова, Красной, Аксакова, Тульской, Киевской, Печатной, Уральской, Яналова, Ломоносова, Советскому проспекту, Красной, аллее Смелых, Железнодорожной, Согласия, Емельянова, Пехотной, Орудийной, Гостиной и Озерова.
После схода снега на дорогах Калининграда образовались глубокие ямы. Автомобилисты жалуются на выбоины во всех районах города, сотрудники ГИБДД фиксируют обращения и направляют их в мэрию. Глава администрации Елена Дятлова поручила ускорить ямочный ремонт в Калининграде. План мероприятий должны подготовить к концу февраля. Сейчас выбоины латают холодными смесями, а также горячим литым асфальтом.