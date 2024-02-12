В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери

По данным судебного органа, жительнице Перми не понравилось, как в салоне красоты подстригли её несовершеннолетнюю дочь. Тогда пермячка взяла утяжелитель, который фиксирует специальный воротник для стрижки на плечах клиентов, и ударила им мастера. Мировой суд оштрафовал недовольную клиентку на пять тысяч рублей за нанесение побоев (по статье 6.1.1. КоАП РФ). Парикмахер решила также взыскать с обидчицы компенсации морального вреда и материального ущерба и обратилась в Индустриальный райсуд.
Пострадавшая в суде рассказала, что в результате удара она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Из-за этих травм в больнице ей рекомендовали лечение у невролога, прописали лекарства и отправили на больничный.
«Суд в порядке заочного судопроизводства взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей. Разрешая требования о взыскании материального ущерба …, в пользу истца суд взыскал расходы на медикаменты в размере 2 283 рублей, а также судебные расходы — 1 550 рублей», — говорится в сообщении.
Решение суда пока не вступило в силу.