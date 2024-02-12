В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери

По данным судебного органа, жительнице Перми не понравилось, как в салоне красоты подстригли её несовершеннолетнюю дочь. Тогда пермячка взяла утяжелитель, который фиксирует специальный воротник для стрижки на плечах клиентов, и ударила им мастера. Мировой суд оштрафовал недовольную клиентку на пять тысяч рублей за нанесение побоев (по статье 6.1.1. КоАП РФ). Парикмахер решила также взыскать с обидчицы компенсации морального вреда и материального ущерба и обратилась в Индустриальный райсуд.