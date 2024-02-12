Объявлено о введении платных зон в парке Галицкого в Краснодаре

Как отметили в аккаунте парка, платными являются спортивные зоны. К ним относятся три вида тенниса, классический и пляжный волейбол, сквош и бадминтон. Все остальное для жителей и гостей города при посещении остается бесплатным.
Напомним, жители краевой столицы выступили за новую систему пропуска в популярную локацию парка — Японский сад. Очереди на входе вызвали бурное обсуждение среди горожан. Одни считают, что стоит сделать проход платным, другие наоборот — голосуют против терминала с QR-кодами.
Очереди в популярную локацию вызвали бурное обсуждение среди горожан.
Как ранее сообщало информагентство, парк готовится к весне. Появилась дата отключения зимнего освещения на его территории. Первоначально со стадиона снимут фигуры снежинок. Шалфей и солнечную систему уберут позже.