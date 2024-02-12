Вольеры с животными в парке Лесоводов в Уфе планируется расширить

В рамках проекта благоустройства парка Лесоводов в Уфе планируется расширение вольерного хозяйства для более комфортного размещения животных, сообщили UFA.AIF.RU в городской мэрии.
«Рассматриваемый проект обновления предусматривает снос существующих зданий и сооружений и строительство новых с рациональным их размещением по площади земельного участка, — прокомментировали в администрации. — Оптимизация хозяйственного блока позволит расширить площади вольеров. За счёт этого можно будет постепенно увеличиваться численность животных».
Детали обновления вольерного хозяйства будут известны в готовом проекте, разработка которого сейчас ведется.
Напомним, на благоустройство парка Лесоводов планируется направить 400 млн рублей. О вольерном хозяйстве ранее сообщалось, что его планируется преобразовать по примеру современного зоопарка, организовав проходы для посетителей и наблюдательные площадки.