Вольеры с животными в парке Лесоводов в Уфе планируется расширить

«Рассматриваемый проект обновления предусматривает снос существующих зданий и сооружений и строительство новых с рациональным их размещением по площади земельного участка, — прокомментировали в администрации. — Оптимизация хозяйственного блока позволит расширить площади вольеров. За счёт этого можно будет постепенно увеличиваться численность животных».