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Вольеры с животными в парке Лесоводов в Уфе планируется расширить

Работы буду проведены в рамках проекта благоустройства лесопарковой зоны.
Источник: Аргументы и факты

В рамках проекта благоустройства парка Лесоводов в Уфе планируется расширение вольерного хозяйства для более комфортного размещения животных, сообщили UFA.AIF.RU в городской мэрии.

«Рассматриваемый проект обновления предусматривает снос существующих зданий и сооружений и строительство новых с рациональным их размещением по площади земельного участка, — прокомментировали в администрации. — Оптимизация хозяйственного блока позволит расширить площади вольеров. За счёт этого можно будет постепенно увеличиваться численность животных».

Детали обновления вольерного хозяйства будут известны в готовом проекте, разработка которого сейчас ведется.

Напомним, на благоустройство парка Лесоводов планируется направить 400 млн рублей. О вольерном хозяйстве ранее сообщалось, что его планируется преобразовать по примеру современного зоопарка, организовав проходы для посетителей и наблюдательные площадки.

флора и фауна