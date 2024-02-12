Такси не того цвета — штраф до 50 тысяч. В Петербурге готовятся принять закон

Профильная комиссия Законодательного собрания поддержала изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях. Туда добавят штрафы для таксистов и таксопарков.
Как сообщает телеграм-канал комитета по транспорту 12 февраля, контролировать соблюдение требований будет именно комтранс. В частности, штраф за несоблюдение цветовой гаммы кузова такси будет составлять от 3 тысяч для физлица до 50 тысяч для юрлица; за нарушение запрета работы в аэропортах и на вокзалах — от 5 тысяч до 100 тысяч; за непредоставление в уполномоченный орган сведений о действующих тарифах — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Законопроект в ближайшее время рассмотрят в первом чтении.
Реформа такси стартовала 1 сентября со вступлением в силу соответствующего закона. Он регулирует требования к работе таксопарков и агрегаторов, к внешнему облику машин (белый цвет с желтой полосой, но перекрашивать надо будет только для получения нового разрешения, когда закончится лицензия, полученная до сентября 2023 года), к работе в аэропортах и на вокзалах (запрет предлагать услуги вне специально предназначенных для этого мест).