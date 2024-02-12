Билеты на «Славянский базар в Витебске» можно будет купить с 16 февраля

В сообщении говорится, что продажу билетов на фестиваль планируется начать с 16 февраля. Уточняется, что за сутки до этого будет опубликована программа выступлений в Летнем амфитеатре. В указанном случае, речь идет о тех проектах, которые смогут посетить гости фестиваля в Летнем амфитеатре в рамках форума. Что касается концертов артистов и коллектив, то об этом сообщат позже. Кроме того, билеты на концерты фестиваля будут продавать в несколько этапов. В 2024 году фестиваль «Славянский базар в Витебске» планируют провести с 9 по 15 июля.