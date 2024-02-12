В Симферополе высадят 8 тысяч кустов роз

В Симферополе планируют высадить около 8 тысяч кустов роз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
По его словам, на проспекте Победы сотрудники МБУ «Горзеленхоз» высадили 1,5 тысячи кустов роз. Руководитель администрации подчеркнул, что эта работа продолжается.
— Всего около 8 тысяч кустов роз украсят улицы нашего города, — отметил Афанасьев.
Глава крымской столицы добавил, что активно ведется работа по выращиванию и высадке цветов в кашпо. Градоначальник сообщил, что через несколько недель кашпо с цветами установят на симферопольских улицах.
— Конечно, в рамках весенней высадки не забудем и о городских клумбах, общественных территориях, — заключил Афанасьев.