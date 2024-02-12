В Омске запустили автобусный маршрут № 133 до Черемушек

В Омске появился новый автобусный маршрут № 133 — от улицы Лобкова до пригородного микрорайона Черемуховское. По сообщению АО «Омскоблавтотранс», автобус № 133 начал курсировать с 12 февраля.
Пригородный маршрут проходит через улицу Труда, мимо кинотеатра «Мир», по улице 8-я Марьяновская, затем через СНТ «Сибирский садовод», оптовый рынок, мимо Южного кладбища, через посёлок Светлый.
Из Омска в Черёмушки ежедневно отправляются семь рейсов: в 6:50, 8:05, 9:35, 11:10, 15:25, 17:30, 18:50. В обратном направлении рейсов восемь: в 6:10, 7:30, 8:45, 10:30, 11:50, 16:10, 18:10, 19:30.