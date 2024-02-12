Маск назвал цензурой попытки помешать распространению интервью Путина

В Кремле сочли интервью хорошей возможностью, чтобы дать американцам возможность «ознакомиться с нашим мировоззрением». Сам Карлсон объяснял решение встретиться с Путиным тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского президента.