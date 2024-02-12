В Воронеж до конца года поставят более 250 новых автобусов

До конца 2024 года в Воронеж будут поставлены более 250 автобусов среднего и большого класса. Для муниципального перевозчика рассматривается возможность приобретения подвижного состава за счет средств регионального правительства. Частные перевозчики включены в заявку на участие в федеральной программе. Об этом рассказал руководитель городского управления транспорта Максим Захаров в ходе планерки в мэрии в понедельник, 12 февраля.