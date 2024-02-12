В Воронеж до конца года поставят более 250 новых автобусов

До конца 2024 года в Воронеж будут поставлены более 250 автобусов среднего и большого класса. Для муниципального перевозчика рассматривается возможность приобретения подвижного состава за счет средств регионального правительства. Частные перевозчики включены в заявку на участие в федеральной программе. Об этом рассказал руководитель городского управления транспорта Максим Захаров в ходе планерки в мэрии в понедельник, 12 февраля.
На текущий момент поданы заявки на 58 автобусов большого класса и 164 автобуса среднего класса. Предполагается также перевод шести маршрутов на обслуживание средними машинами вместо транспорта малого класса. По заявкам одного из предприятий лизинговый совет уже прошел, и эти заявки получили предварительное одобрение.
Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» транспортная компания «Автолайн+» приобрела 13 автобусов большого класса на маршрут № 90 для повышения качества транспортного обслуживания.
В 2023 году муниципальным предприятием было приобретено 15 троллейбусов, имеющих функцию аварийно-автономного хода. В 2024-м рассматривается возможность тестовой эксплуатации одного троллейбуса с увеличенным автономным ходом.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в декабре 2023 года нижегородская компания ООО «Глобалавто» поставила в Воронежскую область 20 автобусов на газе.