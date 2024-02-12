Причины частых оползней в Алматы назвали специалисты

«В низкогорной и среднегорной зонах наблюдалось интенсивное хаотичное строительство жилых домов, так и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству на просадочных грунтах. Производилось устройство водопроводных сетей с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки, перегрузки на склонах гор. Активно проводились работы по нарезке автодорог на склонах гор и подрезка склонов горы под строительство жилых домов, зданий. При этом канализационные трубы, водопроводные трубы существовали формально, фактически они не были герметичными», — рассказал заместитель руководителя «Казселезащиты» Мурат Касенов.