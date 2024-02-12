орожные службы призывают граждан по возможности отложить поездки на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Жителей Башкирии призвали отложить дальние поездки в ближайшие дни
В ближайшие дни в республике прогнозируется сильный снег, метель, гололед, ухудшение видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.