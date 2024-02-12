Жителей Башкирии призвали отложить дальние поездки в ближайшие дни

орожные службы призывают граждан по возможности отложить поездки на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.