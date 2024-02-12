Умерла режиссер монтажа фильмов Германа, Панфилова и Бортко

Одна из старейших сотрудников «Ленфильма», режиссер монтажа Мария Амосова скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщается 12 февраля в телеграм-канале киностудии.
С именем Амосовой связаны многие кинофильмы, ставшие классикой, — «В огне брода нет», «Начало», «Блондинка за углом», «Русский транзит», «Трудно быть Богом». Она работала с Алекеем Германом, Глебом Панфиловым и Владимиром Бортко, читала лекции ученикам Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Сергея Овчарова. Активно передавала свой опыт в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
По образованию театровед, выпускница Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, она в кино делала больше, чем предполагала ее профессия, и была специалистом, к чьему мнению прислушивались режиссеры, и кто угадывал их желания.