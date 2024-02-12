В Ленобласти запретили проводить мероприятия на улице из-за угрозы дронов

Решение оперштаба связано с угрозой использования боевых беспилотников. Теперь под запретом не только проведение в Северной столице митингов и протестных акций до 1 мая, как сообщалось ранее, но и любых публичных мероприятий на открытом воздухе.
«Опубликовано решение оперштаба Ленинградской области о запрете проведения на территории региона публичных мероприятий вне помещений в целях обеспечения общественной безопасности в связи с осложнением на территории области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников», — сообщает Telegram-канал правительства региона.
Ранее SPB.AIF.RU писал, что в морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы беспилотников. В частности это касается морских портов Усть-Луги, Приморска, Высоцка и Выборга.
Атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть участились в начале 2024 года. Зафиксированы ЧП на нефтебазе под Петербургом и терминал в Усть-Луге.