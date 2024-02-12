Пермский музей PERMM претендует на звание «Музей года»

Музей современного искусства PERMM номинирован на премию газеты The Art Newspaper Russia в категории «Музей года» (2023). Всего в данной группе семь претендентов на победу, среди которых московские, санкт-петербургский и нижегородский музеи. 29 февраля будет опубликован шорт-лист, а лауреатов назовут 13 марта.
PERMM работает уже 15 лет. Прошлый год примечателен для музея, так как он переехал на новое место: из Мотовилихи в Центр на Крисанова, 4.
«Собрана значительная коллекция, устроено множество выставок. Но главное, пожалуй, в другом: музей постоянно ищет (и находит) пути диалога, взаимодействия со зрителем и с городской средой. Не случайно одна из важнейших его программ связана с паблик-артом», — отмечают в The Art Newspaper Russia.