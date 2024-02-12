Спасатели предупредили свердловчан о сильных снегопадах 13 февраля

По данным синоптика Алексея Пулина, во вторник в области может выпасть снег до 8−10 мм по северу области и до 3−6 мм на юге. С вечера в регион придет похолодание с ночными температурами до −30° — морозы могут продлиться до субботы.



Напомним, мэр Алексей Орлов в пятницу, 9 февраля, провел заседание штаба по уборке города. Тогда за сутки в уральской столице выпало более 10 тыс. тонн снега. По словам главы города, со следующей недели он начнет объезды по ДЭУ, в том числе ночные.



Полина Хабарова.