Озеро Жылтырбас в Каракалпакстане, бывший залив Аральского моря, включено в список водно-болотных угодий мирового значения

Об этом важном событии республиканского масштаба сообщил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов в рамках открывшейся сегодня в Самарканде конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных CMS COP14. Развитие и поддержка международной сети водно-болотных угодий необходимы для сохранения глобального биологического разнообразия и устойчивого развития жизни человека.
«Секретариат Рамсарской конвенции передал нам сертификат о включении пятого природного объекта Узбекистана в список водно-болотных угодий международного значения — озера Жылтырбас в Каракалпакстане. Это большое событие для всех нас, учитывая, что совсем недавно в список был включен четвертый объект — система озер Судочье», — поделился глава Минэкологии.
Азиз Абдухакимов отметил, что работа над включением пятого объекта в Рамсарский список велась Министерством экологии в течение полутора лет, сам же природный объект исследовался на протяжении 15 лет.
Теперь общее количество водно-болотных угодий международного значения в Узбекистане достигло пяти, а площадь этих территорий составляет 674,4 тысячи гектаров. Это озера Денгизкуль (2001 год), Арнасайская система озер (2008), Тудакульское и Куймазарское водохранилища (2020), а также уникальная система озер Судочье, включенная в список в прошлом году.
Справка: Озеро Жылтырбас — бывший залив Аральского моря. После резкого падения уровня моря оно отделилось и питалось водами естественного источника — реки Амударьи, сохранившей аборигенную фауну Южного Аральского моря. Уже в последние годы были прорыты дополнительные оросительные каналы, которые лишь поддерживают уровень воды, не влияя на изменение фауны. Озеро является одним из барьеров для сдерживания соляно-пылевых бурь с высохшего дна Аральского моря в регионе.
В Приаралье Жылтырбас имеет большое значение в периоды гнездования и миграций, как для редких птиц на международном уровне, так и для биологического разнообразия пустынь Средней Азии, включающий густые камыши и кустарники, солончаки, болота, каналы и пустыни. Кроме того, озеро является местом обитания редких эндемичных для Приаралья видов рыб.