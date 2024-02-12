Озеро Жылтырбас в Каракалпакстане, бывший залив Аральского моря, включено в список водно-болотных угодий мирового значения

«Секретариат Рамсарской конвенции передал нам сертификат о включении пятого природного объекта Узбекистана в список водно-болотных угодий международного значения — озера Жылтырбас в Каракалпакстане. Это большое событие для всех нас, учитывая, что совсем недавно в список был включен четвертый объект — система озер Судочье», — поделился глава Минэкологии.