Кремль объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
Их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими налогоплательщиками.
МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией
Конституция и законодательство Абхазии не предусматривают, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства.
Путин сообщил о резком сокращении дефицита бюджета в январе
По словам президента, он составил 308 млрд рублей.
В Думу внесли новый закон о признании организаций нежелательными
В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, учрежденные с участием иностранных госорганов, а не только неправительственных структур.
Суд приговорил к 7,5 года колонии коммерческого директора Собчак
Фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» получили от 7 до 7,5 лет колонии.
Главные новости к вечеру 12 февраля
Кремль объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина