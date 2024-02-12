Главные новости к вечеру 12 февраля

Кремль объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими налогоплательщиками.



МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией

Конституция и законодательство Абхазии не предусматривают, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства.



Путин сообщил о резком сокращении дефицита бюджета в январе

По словам президента, он составил 308 млрд рублей.



В Думу внесли новый закон о признании организаций нежелательными

В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, учрежденные с участием иностранных госорганов, а не только неправительственных структур.



Суд приговорил к 7,5 года колонии коммерческого директора Собчак

Фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» получили от 7 до 7,5 лет колонии.