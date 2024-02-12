Пермский край уступил соседним областям по качеству жизни

В рейтинге рядом с Пермским краем расположились Сахалинская и Саратовская области. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Прикамье поднялось на 9 строчек вверх. Свердловская область заняла 15 место, Тюменская — 16, Удмуртия — 35.