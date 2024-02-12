Пермский край уступил соседним областям по качеству жизни

Пермский край занял 38 место в рейтинге «РИА Новости». Оценка качества жизни проводится ежегодно: она складывается из 66 показателей. Основными из них являются доходы, здоровье, образование населения, жилищные условия, безопасность.
В рейтинге рядом с Пермским краем расположились Сахалинская и Саратовская области. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Прикамье поднялось на 9 строчек вверх. Свердловская область заняла 15 место, Тюменская — 16, Удмуртия — 35.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми низкокачественными по уровню жизни из субъектов РФ признаны Тыва, Ингушетия и Еврейская АО.