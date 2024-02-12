Под Новосибирском первая районная больница получила ангиограф

Это значительное улучшение в медицинской инфраструктуре делает больницу первой в регионе с таким оборудованием.
По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в результате этого обновления первичное сосудистое отделение ЦРБ повышает свой статус до регионального сосудистого центра. Это значит, что пациенты с инсультами и инфарктами из Карасука и трех прилегающих районов получат более оперативную помощь. До этого больные этими состояниями часто требовали транспортировки в областной центр после установки диагноза и медицинской подготовки.
Помимо ангиографа, больница получила также 64-срезовый компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат и оборудование для реанимации и реабилитации. Все эти приобретения осуществлены за счет средств из федерального бюджета, в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу частный самолет за 10,6 млн рублей.