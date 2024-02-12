Под Новосибирском первая районная больница получила ангиограф

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в результате этого обновления первичное сосудистое отделение ЦРБ повышает свой статус до регионального сосудистого центра. Это значит, что пациенты с инсультами и инфарктами из Карасука и трех прилегающих районов получат более оперативную помощь. До этого больные этими состояниями часто требовали транспортировки в областной центр после установки диагноза и медицинской подготовки.