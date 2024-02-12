Врач назвал самую частую ошибку при измерении давления

Российский врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik озвучил самую частую ошибку при измерении артериального давления.
Он акцентировал внимание на том, что основная ошибка состоит в том, что давление измеряют по два-три раза подряд за короткий промежуток времени и на одной руке.
— Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое.
Это, заметил врач, является глупостью. Хухрев пояснил, что при измерении артериального давлении сокращаются артерии на руке. По указанной причине все последующее его измерение будет показывать более высокое давление, чем есть на самом деле. Терапевт уточнил:
— Правильный результат бывает только при первом измерении.
Специалист отметил, что мерить давление на той же руке можно спустя полчаса.