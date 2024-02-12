Как снизить риск возникновения рака— врач

По статистике, онкологические заболевания все чаще диагностируют у молодых людей, рассказала радио Sputnik врач-онколог Хамис Магомедова.
По ее словам, это связано прежде всего с неправильным питанием, вредными привычками, а также использованием в быту опасных для здоровья химических веществ.
«Рак зачастую бывает спровоцирован бытом человека. Сюда входит все — вредные привычки, в каком помещении человек живет, какой пользуется бытовой химией. Например, черная плесень, которой бывают заражены дома, выделяет канцерогенный токсин. Курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы и являются канцерогенными. Неправильное питание — тоже один из факторов развития онкологических заболеваний, потому что недостаточная нутритивная плотность пищи, недостаточное количество белков, жиров и полезных углеводов тоже приводит к тому, что у человека в дальнейшем может развиться рак», — объяснила специалист.
Также она посоветовала изменить образ жизни, чтобы снизить риски.
«По возможности… исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% — это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% — что-то из “запрещенной”, неполезной еды. Нужно максимально обезопасить дом: в частности, использовать экологичную бытовую химию. Очень важен сон, потому что мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени, где-то с десяти часов вечера до одного-двух часов ночи. В это время нужно обязательно спать, потому что собственный мелатонин тоже является онкопротектором, то есть защищает человека от рака», — перечислила Магомедова.
Кроме того, она напомнила, что для профилактики онкозаболеваний нужно регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию.
«Благодаря диспансеризации частота выявления рака на ранних стадиях увеличилась, а на ранних стадиях рак лечить легче. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще. А если есть какие-то хронические заболевания или были случаи рака у близких родственников, нужно обследоваться чаще, чем раз в год», — отметила специалист.
В заключение она предупредила, что при наличии какие-то необъяснимых симптомов, плохом самочувствии, постоянной усталости, нужно не игнорировать проблему, а обращаться к профильным врачам.