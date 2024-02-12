Как снизить риск возникновения рака— врач

«По возможности… исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% — это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% — что-то из “запрещенной”, неполезной еды. Нужно максимально обезопасить дом: в частности, использовать экологичную бытовую химию. Очень важен сон, потому что мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени, где-то с десяти часов вечера до одного-двух часов ночи. В это время нужно обязательно спать, потому что собственный мелатонин тоже является онкопротектором, то есть защищает человека от рака», — перечислила Магомедова.