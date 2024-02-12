«Мы учтем каждое дерево в зоне строительства старого госпиталя». Глава Минэкологии

Об этом глава ведомства рассказал корреспонденту Podrobno.uz на полях встречи руководителей экологических ведомств стран Центральной Азии и официального открытия Green University. Мероприятие прошло 10 февраля в Ташкентской области на территории нового вуза.
Азиз Абдухакимов отметил, что изучил ситуацию и распорядился, чтобы инспекторы провели учет всех деревьев на территории будущего строительства. Кроме того, будет создан соответствующий информационный баннер с данными о том, что все деревья в зоне строительства инвентаризированы.
«Если пострадает хотя бы одно дерево, нарушитель будет привлечен к ответственности», — добавил министр экологии.
Отметим, что старый Ташкентский военный госпиталь, который уже много лет не действует и заброшен, расположен по улице Авлиёота (до революции 1917 года — улица Госпитальная, в советские годы — улица Кафанова). Учреждение находится практически напротив Мирабадского рынка. На его территории сохранились не только старинные постройки, но и произрастает большое число разных пород взрослых деревьев.
«Территория опустела, по назначению почти не используется, на всем лежит печать разрухи. По слухам, территория выкуплена некими инвесторами, которые очевидно все снесут и будут строить скорее всего жилой комплекс. Место для этого просто отличное — центр, вокзал, метро, базар — все относительно рядом», — писал об этом месте еще три года назад сайт «Письма о Ташкенте».
Видимо только сейчас очертились конкретные планы застройщиков. При этом, исходя из сложившейся практики, все равно остаются реальными опасения, что столица может лишиться очередного зеленого покрова. Сегодня застройщикам дешевле и выгоднее заплатить штраф за срубленные насаждения, чем их сохранить.
Такая участь, например, недавно настигла деревья в парке «Дустлик» (Бабура). История прогремела в интернете, однако все закончилось банальщиной: по сообщениям ряда СМИ и пабликов, за уничтожение и обрубку деревьев в этом парке застройщик получил штраф всего лишь в 1,3 миллиона сумов. Как сказал один из известных блогеров, примерно столько они (застройщики) платят за свой салат.
Напомним, что 9 февраля в Ташкенте сменили начальника городского управления экологии, которым стал Акмаль Расулов. Прежний руководитель Фарход Дехканов был снят с должности из-за выданных им разрешений на вырубку деревьев и кустарников в период с 2021 по 2023 годы. Кроме того, недавно в Узбекистане с помощью спутниковой съемки оцифровали и нанесли на виртуальную карту 250 миллионов деревьев.