«Мы учтем каждое дерево в зоне строительства старого госпиталя». Глава Минэкологии

«Территория опустела, по назначению почти не используется, на всем лежит печать разрухи. По слухам, территория выкуплена некими инвесторами, которые очевидно все снесут и будут строить скорее всего жилой комплекс. Место для этого просто отличное — центр, вокзал, метро, базар — все относительно рядом», — писал об этом месте еще три года назад сайт «Письма о Ташкенте».