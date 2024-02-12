Госавтоинспекция напомнила о правилах езды во время тумана

Следует обозначить свое присутствие на дороге: водителям двигаться с включенным ближним светом фар, а пешеходам использовать световозвращатели. «Противотуманки» помогут лишь в том случае, если они правильно установлены и отрегулированы. Свет от них должен стелиться по проезжей части под слоем тумана и хорошо освещать правый край дороги", — продолжили в ГАИ.