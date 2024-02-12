Госавтоинспекция напомнила о правилах езды во время тумана

В данной связи в столичной Госавтоинспекции напомнили о правилах езды при таких погодных условиях.
«Главная опасность — искажение расстояния. В таких погодных условиях все предметы теряют свои очертания, что мешает определить их подлинные размеры, а расстояния кажутся вдвое большими», — отметили в ГАИ.
В ведомстве отметили, что при движении в тумане важно увеличить дистанцию и двигаться с безопасной скоростью — иногда она может быть не более 25 км/ч. При этом рекомендуется не совершать лишних перестроений и резких маневров.
Следует обозначить свое присутствие на дороге: водителям двигаться с включенным ближним светом фар, а пешеходам использовать световозвращатели. «Противотуманки» помогут лишь в том случае, если они правильно установлены и отрегулированы. Свет от них должен стелиться по проезжей части под слоем тумана и хорошо освещать правый край дороги", — продолжили в ГАИ.
Также пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, заранее убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться.