Белорусам сказали про магнитную бурю 13 февраля, которая продлится двое суток

Белорусов и всех жителей планеты Земля предупредили про магнитную бурю во вторник, 13 февраля 2024 года, которая будет длиться двое суток, а также сможет спровоцировать северное сияние. Подробности сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.
По его словам, из-за случившейся вспышки на Солнце, геомагнитная обстановка сохранится взбудораженной. По этой причине, добавил специалист, 13 числа ожидается магнитная буря, которая, как ожидается будет уровня G2, что является не очень сильным. Несмотря на это, она продлится два дня. Кроме того, Богачев заметил, что магнитная буря, вероятнее всего, спровоцирует северное сияние.
Период магнитных бурь может негативно сказываться на метеозависимых людях. Как правило, это проявляется в скачках давление, чувстве усталости, тошноте и головных болях. Врачи советуют воздержаться от физических нагрузок, а также более бережно относиться к себе в указанный период.