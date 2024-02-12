Белорусам сказали про магнитную бурю 13 февраля, которая продлится двое суток

По его словам, из-за случившейся вспышки на Солнце, геомагнитная обстановка сохранится взбудораженной. По этой причине, добавил специалист, 13 числа ожидается магнитная буря, которая, как ожидается будет уровня G2, что является не очень сильным. Несмотря на это, она продлится два дня. Кроме того, Богачев заметил, что магнитная буря, вероятнее всего, спровоцирует северное сияние.