Какой сегодня праздник в мире и в Казахстане: 13 февраля

Что интересного произошло 13 февраля?
Сегодня отмечается Всемирный день радио. Его начали отмечать только в 2012 году на основании решения ЮНЕСКО, принятого в 2011 году. Дата для проведения этого праздника — 13 февраля — выбрана по случаю первого выхода в эфир в 1946 году «Радио ООН». Этот праздник создан для укрепления сотрудничества между теми, кто каким-то образом имеет отношение к радио.
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Также среди многочисленных праздников в году есть ряд таких, которые призваны популяризировать важные для здоровья и безопасности вещи. Именно к таким можно с уверенностью отнести Всемирный день презерватива, который появился в календаре не так давно.
Возникают дискуссии насчет того, когда празднуют день презерватива — какого именно числа? Самыми распространенными являются две даты — 13 февраля и 19 августа. Первая возникла в 2007 году, прямо накануне Дня святого Валентина как очередное напоминание о безопасности половых связей, а 19 августа — ранее установленный День презерватива.
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А еще сегодня День рождения кинокамеры. Согласно легенде создания первой кинокамеры, Луи Люмьер сконструировал и собрал ее, спасаясь от приступа бессонницы.
Проектор с кулачковым механизмом воспроизводил изображение с перфорированной пленки на экран — полотно, стену. 13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом, а 28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии.
Луи и Огюст устроили платный аттракцион — просмотр первого короткометражного фильма о прибытии поезда на станцию в «Гран кафе» в Париже. За первый вечер показа предприниматели заработали только 35 франков (которых хватило лишь на оплату аренды), и они отказались продать свой кинопроектор директору театра «Робер-Удэн» — иллюзионисту Жоржу Мельесу.
Братья не рассчитывали на мировой успех и известность, и главная цель, которую они преследовали, — улучшить финансовое благосостояние. Но кинематограф быстро завоевывал популярность и стал любимым времяпровождением, и к 1898 году фильмотека Люмьер выросла до 500 картин.
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Исторические события 13 февраля в мире
1772-й — французским мореплавателем Ивом Жозефом де Кергеленом открыт архипелаг Кергелен;
1895-й — братья Луи и Огюст Люмьер создают первый киноаппарат;
1917-й — в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари;
1940-й — Михаил Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита»;
1946-й — американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Эккерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1 500 реле и 6 000 ручных переключателей.
1959-й — в продажу поступили первые куклы Барби.
Исторические события 13 февраля в Казахстане
2012-й — в Казахстане создан Центр педагогического мастерства;
2014-й — в южном Казахстане фабрика «Бал Текстиль» начала выпускать ковры.
Дни рождения знаменитостей 13 февраля в мире
В 1769 году родился Иван Крылов — русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов;
в 1873 году родился Федор Шаляпин — русский оперный и камерный певец (высокий бас);
в 1943 году родилась Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР (1975);
в 1974 году родился Робби Уильямс — британский певец. За характерный тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал Уильямса «Фрэнком Синатрой XXI века».
Кто родился 13 февраля в Казахстане
В 1932 году родился Заурбек Райбаев — советский и казахстанский артист балета, балетмейстер, педагог. Народный артист Казахской ССР;
в 1937 году родился Марат Барманкулов — основоположник казахстанской тележурналистики;
в 1940 году родился Ексендир Хасангалиев — известный казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984);
в 1946 году родился Виталий Гришко — актер Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.
День смерти знаменитостей 13 февраля в мире
В 1974 году умер Эрнесто Видаль — уругвайский футболист, нападающий, чемпион мира (1950);
в 1979 году умер Юрий Меркулов — советский художник и режиссер мультипликационного кино;
в 2006 году умер Алтынбек Сарсенбаев — политический и государственный деятель Казахстана;
в 2014 году умер Георгий Мартынюк — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
Народный праздник 13 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Никита-пожарник. Церковь сегодня вспоминает святого Никиту Печерского, епископа Новгородского, затворника, которого считали в народе покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца. По преданию, в юности Никита был монахом Киево-Печерского монастыря. Вскоре он решил стать затворником. Несмотря на то, что его отговаривали от этого старшие и более опытные братья и игумен, Никита настоял на своем. Находясь в затворе, юный монах подвергся искушению дьявола. Тот предстал перед юношей в образе Ангела. При его пособничестве Никита стал лучше остальных знать книги Ветхого Завета, но о Евангелии даже слышать не хотел.
Поняв, что произошло с молодым иноком, старые братья с помощью молитв смогли отогнать от него демона. Дальнейшая жизнь Никиты проходила в строгом посту, молитвах и стремлении к смирению и кротости. Позже его поставили епископом в Новгород. За святость жизни Бог наградил Никиту чудотворным даром. История гласит, что он смог вызвать дождь во время сильной засухи, а также прекратить пожар. По приметам, если в печке дрова не разгораются и дымят, значит, скоро наступит оттепель. Белый цвет в печи означает раннюю весну и потепление, а красный — скорые морозы.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.