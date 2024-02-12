Какой сегодня праздник в мире и в Казахстане: 13 февраля

Сегодня отмечается Всемирный день радио. Его начали отмечать только в 2012 году на основании решения ЮНЕСКО, принятого в 2011 году. Дата для проведения этого праздника — 13 февраля — выбрана по случаю первого выхода в эфир в 1946 году «Радио ООН». Этот праздник создан для укрепления сотрудничества между теми, кто каким-то образом имеет отношение к радио.