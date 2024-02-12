На сколько дней Крыму хватит воды

«Уже в январе 2024 наливные водохранилища Восточного Крыма получили более 10 миллионов кубических метров воды. Запас воды в водохранилищах Крыма составляет более 278 миллионов кубометров, что на 38 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Указанные объемы позволят обеспечить водными ресурсами Крым на протяжении 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем периоде».