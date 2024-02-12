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Дожди и резкое похолодание: Синоптики предупредили о том, что после летней жары зима возвращается в Молдову

В Молдове ожидается похолодание.
Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды с тенденцией к похолоданию, передает Государственая гидрометеорологическая служба.

По данным метеорологов, на этой неделе по всей стране будет холоднее по сравнению с прошлым периодом, температура воздуха не превысит отметку в +9 градусов, пройдут небольшие дожди. Ночью будет до минус 2 градусов.

Гидрологический центр Гидрометеослужбы предупреждает об опасности, которую представляют ледяные образования, все еще имеющиеся на некоторых водоемах.