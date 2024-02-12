Дожди и резкое похолодание: Синоптики предупредили о том, что после летней жары зима возвращается в Молдову

В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды с тенденцией к похолоданию, передает Государственая гидрометеорологическая служба.
По данным метеорологов, на этой неделе по всей стране будет холоднее по сравнению с прошлым периодом, температура воздуха не превысит отметку в +9 градусов, пройдут небольшие дожди. Ночью будет до минус 2 градусов.
Гидрологический центр Гидрометеослужбы предупреждает об опасности, которую представляют ледяные образования, все еще имеющиеся на некоторых водоемах.