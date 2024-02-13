На Дону увеличилась заболеваемость гриппом

«По итогам минувшей недели в области зарегистрировано 21,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что практически на уровне показателя пятой недели 2024 года. Удельный вес детей до 14 лет среди всех заболевших составил 49,4%. Количество выявленных случаев гриппа выше на 6,3% в сравнении с прошлой неделей, все заболевшие не привиты против гриппа», — пишет источник.